Путин призвал не упоминать всуе возможность ядерных ударов

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Владимир Путин попросил лишний раз не упоминать всуе возможность нанесения ядерных ударов. Об этом президент высказался в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

"Пожалуйста, и я тоже всех попросил, лишний раз всуе такие вещи не упоминать", – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что тактическое ядерное оружие, имеющееся в распоряжении России, в четыре раза превышает мощность американских бомб, которые были сброшены на японские Хиросиму и Нагасаки. Также, по словам российского лидера, страна обладает таким количеством ядерного оружия, которое превышает ядерный арсенал, расположенный на Европейском континенте.

"Даже если американцы привезут свои из США. У нас все равно в разы больше", – отметил Путин.

Кроме того, он напомнил странам Европы об их беззащитности перед ядерными ударами, в отличие от России и США, которые имеют собственные развитые системы предупреждения о ракетном нападении.

Также российский лидер отметил, что придерживается позиции, в соответствии с которой в мире отсутствует необходимость в нанесении ядерных ракетных ударов.

Президент обратил внимание, что Россия никогда не вступала первой в риторику о ядерной эскалации. Страна лишь обращала внимание, что к данному вопросу необходимо подходить более серьезно.

"Я уже не помню, как звали эту дамочку, бывшую премьер-министра Великобритании (Лиз Трасс. – Прим. ред.), которая <…> сказала, что она готова нажать ядерную кнопку. Мы так не говорили никогда, с этого все началось, мы просто ответили, что да, надо к этому относиться посерьезнее. Сразу же начали говорить о том, что мы бряцаем ядерным оружием – мы не бряцаем", – подчеркнул Путин.

Также глава государства напомнил, что у России есть ядерная доктрина, в которой четко указано, что ядерное оружие может быть применено только в исключительных случаях – при возникновении угрозы суверенитету или территориальной целостности страны. По словам Путина, подобных ситуаций еще не происходило.

При этом российский лидер отметил, что ядерная доктрина государства является живым инструментом, в который в случае необходимости могут вноситься изменения. Он подчеркнул, что государство внимательно наблюдает за происходящим в мире. По его словам, власти России не исключают некоторых перемен в пунктах документа.

Ранее президент заявил, что между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Путин уточнил, что она ведется на трех ключевых уровнях – государственном, ценностно-культурном и экономическом. Глава государства отметил, что видит попытки гегемонов сохранить свою роль.