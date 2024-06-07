Путин заявил о необходимости высокого темпа технологического обновления армии РФ

Фото: министерство обороны РФ

Российской армии необходим высокий темп технологического обновления, этот вопрос играет важнейшую и определяющую роль. Об этом заявил Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства подчеркнул, что Россия уже продемонстрировала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим изменениям. Он обратил внимание, что в стране был обновлен финансовый сектор, развивается электронная торговля и сфера транспортных услуг, а также произошли перемены в системе государственного управления.

"Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления", – отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что в настоящее время в мире наблюдается взрывной рост технологического уровня практически во всех сферах жизни. Президент отметил, что это обстоятельство ведет к серьезным переменам в управленческих, производственных процессах и даже целых отраслях. Он назвал очевидным тот факт, что воспользоваться всеми преимуществами технологического прогресса смогут лишь те государства, которые не только принимают новые решения, но и могут обеспечить их оперативное внедрение.

Помимо этого, Путин выразил уверенность в том, что в современных условиях и в долгосрочной перспективе роль, вес и будущее любой страны будет связано с тем, насколько эффективно она сумеет отвечать на глобальные вызовы и реализовать свой внутренний потенциал, используя для этого свои конкурентные преимущества и нивелируя слабые стороны. Также важно будет продолжать работать над сохранением и укреплением партнерских отношений с другими государствами, отметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические и промышленные партнерства. Он уточнил, что речь в том числе идет об обеспечении полного жизненного цикла товаров и услуг.

Ранее Путин заявил, что Россия на фоне западных санкций сохраняет за собой роль одного из ключевых участников мировой торговли. По его словам, РФ активно работает над развитием логистики и географии сотрудничества, а доля расчетов за российский экспорт в "токсичных" валютах снизилась вдвое на фоне роста проведения торговых операций в рублях.