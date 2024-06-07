Байден признал, что одобрение ударов ВСУ по РФ может втянуть Запад в конфликт

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Американский президент Джо Байден допустил, что решение одобрить удары украинских войск по целям на территории РФ оружием США теоретически может втянуть западные страны в конфликт.

"Теоретически это может произойти, но это маловероятно", – заявил глава Белого дома в интервью ABC News.

В конце мая Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на территории РФ и угрожающими району Харькова.

Вместе с тем он подчеркнул, что политика США относительно запрета на применение ракет ATACMS, а также других средств дальнего поражения на территории России не изменилась.

Позже Байден добавил, что Соединенные Штаты не намерены разрешать ВСУ использовать американское оружие для ударов по Москве и Кремлю. По его словам, оружие США можно применять около украинской границы, чтобы наносить удары по другую сторону по определенным целям.