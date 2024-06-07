Байден подписал новые указания об условиях применения США ядерного оружия

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Президент США Джо Байден подписал новые указания об условиях применения Штатами ядерного оружия. Об этом рассказал специальный помощник американского лидера, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

По его словам, одобренные Байденом нововведения были составлены с учетом "реалий новой ядерной эры".

"В них подчеркивается необходимость учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала КНР, а также необходимость сдерживания России, Китая и Северной Кореи одновременно", – уточнил он во время выступления на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

Кроме того, он отметил, что в новых требованиях утверждается приверженность США контролю над вооружениями в целях снижения количества ядерного оружия, необходимого для достижения потенциальных целей.

Также в документе подтверждается, что Штаты будут и дальше придерживаться ограничений по ДСНВ на протяжении всего срока действия договора. Однако страна будет делать это только в том случае, если Россия тоже будет их соблюдать, подчеркнул Вадди.

"В отличие от наших противников, мы не будем разрабатывать излучающие радиацию крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой или ядерное оружие, предназначенное для вывода на орбиту, что было бы явным нарушением Договора о космосе", – отметил он.

Ранее в рамках пленарного заседания ПМЭФ-2024 Владимир Путин попросил лишний раз не упоминать всуе возможность нанесения ядерных ударов. Он также обратил внимание, что придерживается позиции, в соответствии с которой в мире отсутствует необходимость в нанесении ядерных ракетных ударов. Президент отметил, что Россия никогда не вступала первой в риторику о ядерной эскалации.

