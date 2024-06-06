06 июня, 15:37Политика
Песков заявил, что СМИ не описали контекст ответа Путина об использовании ядерного оружия
Фото: kremlin.ru
Ни одно СМИ не описало контекст ответа Владимира Путина про использование ядерного оружия. Этим часто "балуются" СМИ, в том числе российские, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента, Путин отвечал на вопрос, и ни один журналист не дал его слова о том, "что это же не я инициативно говорю, а вы меня спрашиваете". Это традиционный прием СМИ, сказал Песков журналисту Павлу Зарубину. Соответствующие кадры опубликованы в телеграм-канале Зарубина.
Ранее Путин указал, что Россию постоянно стремятся обвинить в том, что она "машет ядерной дубинкой", но это не так. Президент подчеркнул, что тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.
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