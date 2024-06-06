Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 15:37

Политика

Песков заявил, что СМИ не описали контекст ответа Путина об использовании ядерного оружия

Фото: kremlin.ru

Ни одно СМИ не описало контекст ответа Владимира Путина про использование ядерного оружия. Этим часто "балуются" СМИ, в том числе российские, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Путин отвечал на вопрос, и ни один журналист не дал его слова о том, "что это же не я инициативно говорю, а вы меня спрашиваете". Это традиционный прием СМИ, сказал Песков журналисту Павлу Зарубину. Соответствующие кадры опубликованы в телеграм-канале Зарубина.

Ранее Путин указал, что Россию постоянно стремятся обвинить в том, что она "машет ядерной дубинкой", но это не так. Президент подчеркнул, что тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.

Минобороны РФ показало кадры учений с нестратегическим ядерным оружием

Читайте также


властьполитика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика