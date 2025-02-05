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05 февраля, 19:15

Происшествия

Новости регионов: несколько десятков автобусов сгорели в Люберцах

Новости регионов: несколько десятков автобусов сгорели в Люберцах

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Более 30 автобусов сгорели в подмосковных Люберцах. Кадры ЧП опубликовали телеграм-каналы. К этой минуте открытое горение ликвидировали. При пожаре никто не пострадал.

Между тем в Екатеринбурге вспыхнул магазин автозапчастей. В общей сложности огонь охватил 900 квадратных метров. На место ЧП приехали 18 пожарных и 6 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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