Протестующие в США предложили депортировать Илона Маска

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Сотни людей вышли на протест у здания министерства финансов США против предпринимателя Илона Маска и предложили его депортировать. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на CNN.

Митинг с названием "Илона никто не избирал" провели несколько левых организаций, включая Working Families Party, MoveOn и Indivisible. Протестующие уверены, что Маск вторгается в финансовые системы, которые содержат конфиденциальную информацию миллионов жителей США.

Манифестанты также обвинили президента Дональда Трампа в том, что он избирался на свой пост для поддержки рабочего класса, но в действительности использует власть для дальнейшего обогащения миллиардеров.

"Они хотят, чтобы мы поверили в то, что причиной смертности детей, бедности и неравенства являются иммигранты или другие нежелательные личности. Они солгали. Все это происходит из-за коррумпированных миллиардеров, таких как Илон Маск", – заявил конгрессмен Максвелл Фрост.

Миллиардер ранее заявил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID). На своей странице в одной из соцсетей он назвал организацию "змеиным гнездом леворадикальных марксистов, которые ненавидят Америку".

Деятельность Маска на посту главы департамента эффективности госуправления США стала настоящим кошмаром, так как он установил контроль над платежной базой данных американского министерства финансов, рассказывали эксперты.

