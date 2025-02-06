В Якутии учитель школы-интерната выкинул из класса ребенка-инвалида

Фото: телеграм-канал прокуратуры Республики Саха

В Якутии в школе-интернате учитель выкинул из класса ребенка-инвалида во время занятия. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на прокуратуру республики.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в школе для учащихся с тяжелыми нарушениями речи. Как установила прокуратура, во время проведения урока ученик был принудительно выпровожен тьютором из класса, при этом он ударился о пол.

"В нарушение прав ребенка школой не обеспечены безопасные условия его пребывания, педагогом допущено непедагогическое воздействие, при падении мальчика помощь ему не оказана", – отмечается в сообщении.

Прокуратура внесла директору учебного заведения представление, а также подала иск о взыскании с школы компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Ранее в одной из школ Екатеринбурга учитель биологии ударила ученика восьмого класса по лицу после того, как он включал музыку на телефоне на уроке. На замечания педагога школьник не реагировал.

В конце января глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в СКР из-за видео, на котором медсестра избивает ребенка в детском инфекционном отделении больницы, расположенной в городе Белово Кемеровской области. На кадрах видно, как женщина вечером заходит в палату, снимает свой тапок и три раза шлепает им спрятавшего за углом ребенка. СУ СК России по Кемеровской области сообщило о проведении доследственной проверки, в рамках которой будут выяснены обстоятельства происшествия.