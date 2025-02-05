Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 21:15

Экономика

Путин поддержал идею введения льготной ипотеки в Курской области

Путин поддержал идею введения льготной ипотеки в Курской области

Путин поддержал запуск льготной ипотеки в Курской области

Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета

Российские войска освободили Барановку в ДНР и Новолынск в Харьковской области

Путин подписал указ о проведении в Москве музыкального конкурса "Интервидение"

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" проведут в Москве и области в 2025 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям

В Кремле прокомментировали авиакатастрофу в США

Путин поручил ускорить развитие беспилотной авиации в России

Путин заявил, что Москва будет отстаивать свои интересы в случае переговоров с Киевом

Владимир Путин поддержал идею введения льготной ипотеки в Курской области по аналогии с Дальневосточной. Меры поддержки жителей курского приграничья президент обсуждал с врио губернатора региона Александром Хинштейном.

Как отметил врио губернатора, уже 112 тысяч жителей курского приграничья получили выплаты по 150 тысяч рублей в качестве компенсации утраченного имущества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьэкономикарегионывидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика