Владимир Путин поддержал идею введения льготной ипотеки в Курской области по аналогии с Дальневосточной. Меры поддержки жителей курского приграничья президент обсуждал с врио губернатора региона Александром Хинштейном.

Как отметил врио губернатора, уже 112 тысяч жителей курского приграничья получили выплаты по 150 тысяч рублей в качестве компенсации утраченного имущества.

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