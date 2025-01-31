31 января, 23:55Общество
Экспедиция МЧС "Безопасная Арктика-2025" завершилась на Чукотке
На Чукотке финишировала масштабная экспедиция "Безопасная Арктика-2025". Автомобильная эстафета МЧС, посвященная 80-летию Победы, стартовала месяц назад из Мурманска. В суровых условиях спасатели проехали более 15 тысяч километров.
Они привезли в Певек частицу Вечного огня, а по пути отрабатывали работу в чрезвычайных ситуациях. Например, спасали условно пострадавших из-под лавин. Выдержали проверку на прочность и спецмашины – вездеходы и снегоходы российского производства.
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