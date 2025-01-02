Сергей Собянин поздравил народного артиста СССР Юрия Григоровича с днем рождения

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Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Советского Союза Юрия Григоровича. Телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.

Собянин назвал артиста легендарным хореографом, балетмейстером и педагогом, который вносит огромный клад в развитие российского и мирового искусства. По мнению градоначальника, "богатое и уникальное творчество" Григоровича – это целая эпоха в жизни Большого театра, репертуар которого украшают созданные артистом шедевры. Также постановки Григоровича с успехом идут на других балетных сценах РФ и за границей, добавил мэр.

Григорович стал балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова в 1961 году, а в 1964-м – главным балетмейстером Большого театра. В этом культурном учреждении он поставил известные балеты – "Щелкунчик" (1966), "Спартак" (1968), "Иван Грозный" (1975), "Ромео и Джульетта" (1979) и другие.

Звание народного артиста СССР Григорович получил в 1973 году.

Ранее Собянин поздравил с днем рождения актрису и режиссера Светлану Дружинину. По словам градоначальника, ее работы вошли в золотой фонд отечественного кино и способствуют популяризации российской истории. Он отметил, что благодаря ее таланту и профессионализму зрители узнали о молодых одаренных актерах.