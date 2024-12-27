Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РФ Эммануила Виторгана

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Эммануила Виторгана. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.

Собянин назвал Виторгана выдающимся актером. По его словам, он вносит яркий вклад в развитие российского искусства. Спектакли с его участием стали театральной классикой, также большую популярность ему принесли роли в фильмах, на которых выросло несколько поколений зрителей, отметил градоначальник.

Виторган сыграл в более чем 120 фильмах и сериалах. Среди них – "Благочестивая Марта", "Чародеи" и "Тревожное воскресенье". В 1998 году актеру присвоили звание народного артиста РФ. В 2014-м он стал лауреатом Российский национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро", а в 2015-м получил орден "Патриот Российской Федерации".

Ранее Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РФ и режиссера Светлану Дружинину. Мэр считает, что ее картины вошли в золотой фонд отечественного кино и способствуют популяризации российской истории.

Благодаря режиссерскому таланту и высочайшему профессионализму она открыла зрителям молодых одаренных актеров и помогла по-новому раскрыться звездам экрана, подчеркнул градоначальник.