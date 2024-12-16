Сергей Собянин поздравил с днем рождения актрису Светлану Дружинину

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин поздравил с днем рождения известную актрису и режиссера, народную артистку РФ Светлану Дружинину, передает портал мэра и правительства столицы.

"Ваши замечательные фильмы вошли в золотой фонд нашего кино и способствуют популяризации отечественной истории. Благодаря огромному режиссерскому таланту и высочайшему профессионализму вы открыли зрителям целую плеяду молодых одаренных актеров и помогли по-новому засиять звездам экрана", – отметил мэр Москвы.

Светлана Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. В возрасте 11 лет она начала обучение в цирковом училище, где в течение года осваивала мастерство цирковых акробатов. В 1955 году Светлана успешно окончила хореографическое училище при Государственном академическом Большом театре, но из-за травмы не смогла продолжить карьеру.

В 1960 году Дружинина получила актерское образование, а в 1969 году окончила режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В период с 1955 по 1965 год она работала в Центральной студии киноактера и на Киностудии имени Максима Горького.

Среди ее наиболее ярких работ того времени – роли Ларисы в фильме "Дело было в Пенькове" (Станислав Ростоцкого) и Анфисы в комедии "Девчата" (Юрий Чулюкин). В качестве режиссера Дружинина сняла много известных кинолент, среди которых "Гардемарины, вперед!", "Исполнение желаний", "Сватовство гусара", "Принцесса цирка", "Дульсинея Тобосская".

Она получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР в 1989 году за свой вклад в развитие советского искусства. Звание народной артистки Российской Федерации ей было присвоено в 2001 году.

За свои достижения в области культуры и искусства она была награждена орденами Почета (2006) и Дружбы (2012). В 2024 году ей был вручен орден "За заслуги в культуре и искусстве".

Между тем российский актер Юрий Борисов номинирован на премию "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в драматическом фильме "Анора". Вместе с ним номинантами в категории стали Киран Калкин, сыгравший в кинокартине "Настоящая боль", Гай Пирс из "Бруталиста", Эдвард Нортон – "Совершенный незнакомец", Джереми Стронг – "Ученик" и Дензел Вашингтон – "Гладиатор".