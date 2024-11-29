Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РФ Евгения Миронова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя Государственного театра наций и народного артиста РФ Евгения Миронова, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы отметил, что возглавляемый Мироновым театр собирает аншлаги и в Москве, и за рубежом, а также украшают программу Года театра в столице.

"Актер с большой буквы, Евгений Миронов покорил сердца миллионов зрителей в России и за рубежом. Созданная им богатая галерея образов – результат таланта, профессионализма, неиссякаемого творческого поиска и любви к искусству", – добавил Собянин в поздравлении.

Миронов родился в Саратове 29 ноября 1966 года. После окончания восьми классов школы в 1982 году он поступил в Саратовское театральное училище, а после, в 1986 году, продолжил обучаться в московской Школе-студии МХАТ и поступил на курс Олега Табакова. После испытательного срока артиста зачислили на второй курс.

В 1990 году он стал частью актерской труппы Московского театра-студии под руководством Табакова. В его репертуаре были такие спектакли, как "Обыкновенная история" по роману Ивана Гончарова, "Матросская Тишина" по пьесе Александра Галича, "Звездный час по местному времени" по комедии Гора Николаева, "Страсти по Бумбарашу" по мотивам произведений Аркадия Гайдара.

В 1988 году Миронов впервые снялся в кино в фильме Александра Кайдановского "Жена керосинщика". Кроме того, он принимал участие в фильмах "Любовь", "Мусульманин", "Ревизор", "В августе 44-го", "На Верхней Масловке", "Космос как предчувствие", "Побег", "Охота на пиранью" и экранизации романа Федора Достоевского "Идиот".

Актеру присвоили звание народного артиста в 2004 году. Он также удостоен наград "Золотая маска", "Хрустальная Турандот", "Ника" и других.

Ранее Миронов заявил, что качественные проекты, например "Зал Зарядье – детям", прививают любовь к классической музыке. Он назвал сложной задачей приучать юную аудиторию к посещению классических филармонических залов, однако "Зарядье", считает артист, с этим справляется. Он выразил уверенность, что концерты являются не только приятным времяпрепровождением, но и просветительским мероприятием.