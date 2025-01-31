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31 января, 12:30

Общество

Врачи предупредили о рисках для здоровья из-за аномально теплой зимы

Врачи предупредили о рисках для здоровья из-за аномально теплой зимы

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Аномально теплая зима, которую уже прозвали "вишневой", может негативно сказаться на здоровье. Врачи фиксируют рост числа простудных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Из-за нестабильной погоды учащаются скачки артериального давления и нарушения сердечного ритма, а также увеличивается нагрузка на сердце. Особенно в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями.

Медики рекомендуют соблюдать режим дня, контролировать уровень стресса и следить за питанием, чтобы снизить влияние погодных факторов на организм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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