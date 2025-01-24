В ГД задумались, не слишком ли много тратят россияне на импульсивные покупки

В Госдуме задумались, не слишком ли много тратят россияне на импульсивные покупки. На маркетплейсах могут ввести функции самозапрета на покупки и ежемесячного денежного лимита.

Москва 24 провела опрос среди подписчиков в телеграм-канале, а также в сообществе в соцсети "ВКонтакте" о том, делают ли они импульсивные покупки на маркетплейсах.

Так, 37% опрошенных признались, что заказывают товары импульсивно. При этом 63% респондентов ответили, что тратят деньги с умом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.