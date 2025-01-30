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30 января, 11:15

Общество

Эпидемиологи сообщили о незначительном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

Эпидемиологи сообщили о незначительном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

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Эпидемиологи отмечают, что уровень заболеваемости в столице соответствует сезону, хотя за неделю зафиксирован незначительный рост случаев. Власти продолжают мониторинг для выявления возможных очагов инфекции.

По всей России число заболевших ОРВИ и гриппом растет. В 22 регионах страны на дистанционное обучение перевели 48 школ, еще 23 детских сада закрыли на карантин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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