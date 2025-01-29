Новости Москвы: грипп диагностирован у 20% москвичей, заболевших ОРВИ

Среди заболевших вирусными инфекциями в Москве грипп диагностирован у каждого пятого. Такая эпидемиологическая ситуация соответствует сезону. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Вице-мэр отметила, что со времен пандемии в городе отработан алгоритм действий при различных сезонных заболеваниях, в том числе и COVID-19. Специалисты ведут постоянный мониторинг вирусов и определяют штаммы с их особенностями.

В Восточном районе завершилось переселение жителей 10 старых домов. В новые квартиры по программе реновации переехали более 400 семей. После расселения старые дома демонтируют, а на их месте возведут новостройки. Всего по программе реновации в районе предстоит расселить 14 зданий, новые квартиры получат почти 1,5 тысячи жителей.

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