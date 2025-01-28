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28 января, 15:45

Технологии

"Техно": как нейросети помогают составлять прогнозы погоды

"Техно": как нейросети помогают составлять прогнозы погоды

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Современные технологии делают прогнозы погоды более точными и доступными. Нейросети активно используются для обработки данных с метеостанций, спутников и радаров, что позволяет учитывать множество факторов и предсказывать погодные условия.

Например, российская компания использует алгоритмы, которые помогают создавать прогнозы на месяц, а зарубежные технологии, такие как MetNet-3, делают высокоточные краткосрочные прогнозы на 12 часов.

При этом роль человека в метеорологии остается важной: специалистам приходится уточнять прогнозы, наблюдая за атмосферными процессами. Подробнее – в программе "Техно".

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