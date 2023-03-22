Созданная нейросетями ведущая начала вести прогноз погоды на телеканале в Ставрополе

Ведущая, созданная нейросетями, начала вести прогноз погоды на одном из каналов Ставрополя. Ее назвали Снежаной Тумановой.

Как рассказал директор телеканала, сначала это задумывалось как небольшая шутка. На создание виртуальной ведущей ушел месяц. В процессе было задействовано три нейросети. Одна отвечает за интерфейс ведущего, другая – за текст, третья – за графику.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.