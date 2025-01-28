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28 января, 08:00

Политика

Новости мира: более 300 тыс палестинцев вернулись в сектор Газа

Новости мира: более 300 тыс палестинцев вернулись в сектор Газа

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Более 300 тысяч палестинцев вернулись в сектор Газа. Армия Израиля открыла КПП на севере анклава после того, как были получены гарантии в сделке по обмену заложников. Массовая эвакуация местных жителей началась в 2023 году. Только спустя год Израиль и палестинское движение ХАМАС смогли прийти к компромиссу и заключить договор о прекращении огня.

Сотни жителей Дании окунулись в ледяное море у северного побережья страны. Зимние купания прошли в Скагене. В мероприятии приняли участие люди всех возрастов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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