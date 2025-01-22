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22 января, 15:45

Безопасность

"Техно": как мошенники обманывают детей в интернете

"Техно": как мошенники обманывают детей в интернете

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Мошенники начали обманывать школьников под видом педагогов

В России зафиксирована новая волна мошеннических схем, нацеленных на детей. Самый громкий случай произошел с 15-летней школьницей из Москвы. Девочка перевела более 700 тысяч рублей с карт своей мамы и бабушки, пока те спали.

Кроме того, киберпреступники используют такие онлайн-игры, как Roblox. Детям предлагают игровую валюту в обмен на перевод денег с родительских карт.

Как противодействовать таким мошенническим схемам? Об этом – в программе "Техно".

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