"Техно": как мошенники обманывают детей в интернете

В России зафиксирована новая волна мошеннических схем, нацеленных на детей. Самый громкий случай произошел с 15-летней школьницей из Москвы. Девочка перевела более 700 тысяч рублей с карт своей мамы и бабушки, пока те спали.

Кроме того, киберпреступники используют такие онлайн-игры, как Roblox. Детям предлагают игровую валюту в обмен на перевод денег с родительских карт.

Как противодействовать таким мошенническим схемам? Об этом – в программе "Техно".