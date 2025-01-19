Новости регионов: в Красноярске 60 детей облились ледяной водой в честь Крещения

В Красноярске 60 детей облились ледяной водой в честь Крещения. В детском саду № 317 этой традиции уже 28 лет. Перед обливанием дети прошли подготовку и закалялись. К ним присоединились также воспитатели с родителями.

В Нижнекамске хоккеисты устроили массовую драку во время матча. В городе проходила встреча регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Игроки команды "Реактор" схлестнулись с соперниками из казанского "Ирбиса". Вероятно, поводом стал счет 7:0 в пользу гостей. Встреча закончилась счётом 8:0. Участников драки удалили до конца матча.

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