Сергей Собянин вручил знак отличия "Волонтер Москвы" 30 добровольцам

30 активных и неравнодушных москвичей, внесших значительный вклад в развитие добровольческой деятельности, получили знаки отличия "Волонтер Москвы". Награды были вручены Сергеем Собяниным, который поблагодарил добровольцев за их труд.

Он также предложил ввести систему оценки их работы с тремя степенями отличия.

На официальном уровне в Москве зарегистрированы 1,4 миллиона волонтеров, и их число продолжает расти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.