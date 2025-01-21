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21 января, 15:15

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Сергей Собянин вручил знак отличия "Волонтер Москвы" 30 добровольцам

Сергей Собянин вручил знак отличия "Волонтер Москвы" 30 добровольцам

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30 активных и неравнодушных москвичей, внесших значительный вклад в развитие добровольческой деятельности, получили знаки отличия "Волонтер Москвы". Награды были вручены Сергеем Собяниным, который поблагодарил добровольцев за их труд.

Он также предложил ввести систему оценки их работы с тремя степенями отличия.

На официальном уровне в Москве зарегистрированы 1,4 миллиона волонтеров, и их число продолжает расти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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