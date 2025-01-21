21 января, 15:15Новости
Сергей Собянин вручил знак отличия "Волонтер Москвы" 30 добровольцам
30 активных и неравнодушных москвичей, внесших значительный вклад в развитие добровольческой деятельности, получили знаки отличия "Волонтер Москвы". Награды были вручены Сергеем Собяниным, который поблагодарил добровольцев за их труд.
Он также предложил ввести систему оценки их работы с тремя степенями отличия.
На официальном уровне в Москве зарегистрированы 1,4 миллиона волонтеров, и их число продолжает расти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.