Облачная погода и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве 30 января

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Облачная погода с прояснениями преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в четверг, 30 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 5 до 7 градусов тепла, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов тепла.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 1 градуса, по области – до минус 1 градуса.

Метеорологическая весна в Москве и центральной части России продлится до конца января. Соответствующую ситуацию метеорологи назвали самым масштабным арктическим вторжением в сезоне.

Снег и похолодание в ночные часы до 10 градусов ниже нуля ожидаются в Москве на следующей неделе. С 3 по 9 февраля дневная температура воздуха составит от 2 до 7 градусов с отрицательным значением, а снег придет в столицу 4 и 5 февраля, во вторник и среду.