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10 января, 07:45

Происшествия

Новости мира: в Бразилии бизнес-джет взорвался на пляже

Новости мира: в Бразилии бизнес-джет взорвался на пляже

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В Бразилии бизнес-джет на огромной скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, от удара с землей самолет охватило пламя. Потом он взорвался на пляже. Все произошло в штате Сан-Паулу. В момент аварии на борту находились 5 человек. Пилот погиб, остальные отделались различными травмами. Есть пострадавшие и на земле. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стали плохие метеоусловия.

В Калифорнии начали предварительно подсчитывать убытки от мощного пожара, который бушует на территории штата уже несколько дней. Общая сумма превышает 50 миллиардов долларов. Больше всего от огня пострадал Лос-Анджелес. Пожар уже назвали не только самым разрушительным в истории города, но и самым дорогостоящим. Огонь уничтожил виллы многих голливудских звезд.

Пожар распространился на 10 тысяч гектаров. Этому способствует сильный ветер и нехватка воды в пожарных гидрантах, за что губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома начали критиковать. В штате действует режим бедствия. Местные жители продолжают покидать свои дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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