Частный самолет потерпел крушение на пляже в Бразилии

Фото: g1.globo.com

Частный самолет с пятью людьми на борту потерпел крушение на пляже бразильского города Убатуба, пилот погиб. Об этом сообщает портал G1.

"Небольшой самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы в аэропорту Убатуба на побережье Сан-Паулу и взорвался в Прайя-ду-Крузейро. Пилот погиб", – указано в сообщении.

Четверых пассажиров, среди которых двое детей, удалось спасти. Причина аварии не называется. Уточняется, что самолет Citation 525 совершил вылет из муниципального аэропорта Минейрос в Гоясе.

Ранее в американском штате Вермонт потерпел крушение частный самолет. Следователи нашли разбившийся самолет в лесном массиве к востоку от аэропорта в Вермонте. Все четверо пассажиров погибли. По данным СМИ, борт направлялся из города Феррисбург в штат Коннектикут.