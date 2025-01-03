Cамолет упал на здание в Калифорнии

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Небольшой самолет упал на здание в Калифорнии, спровоцировав пожар. Об этом сообщает полиция города Фуллертон на своей странице в соцсети X.

Информация о пострадавших в результате крушения самолета пока не поступала. В данный момент правоохранители проводят эвакуацию здания.

В конце декабря в аэропорту Муан южнокорейской провинции Чолла-Намдо произошло крушение воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air. Cамолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением, после чего возник взрыв и пожар.

Внутри в этот момент находились шесть членов экипажа и 175 пассажиров. Местные власти допускают, что погибнуть могли почти все пассажиры, исключая двух спасенных из хвоста самолета. Россиян на борту не было, на самолете летели 173 гражданина Южной Кореи и два подданных Таиланда.

СМИ уточняли, что были найдены тела всех 179 погибших при авиакатастрофе. Власти республики также подтвердили гибель всех находившихся на борту судна авиакомпании Jeju Air, за исключением двух выживших.