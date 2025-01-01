Мужчина потерял 12 членов семьи в авиакатастрофе в Южной Корее

Фото: ТАСС/ЕРА/YONHAP

Гражданин Южной Кореи потерял 12 членов своей семьи в результате авиакатастрофе в Муане. Об этом он рассказал агентству Yonhap.

Мужчина находился в Таиланде с детьми и родственниками, однако по служебным вопросам ему пришлось вернуться в Индию. Его семья отправилась в Южную Корею и погибла при катастрофе с лайнером Boeing 737-800 компании Jeju Air.

"Я единственный выживший из большой семьи", – указал он.

После того, как мужчина узнал о случившемся, он купил билет в Южную Корею, чтобы пройти тест ДНК для идентификации родственников.

Крушение воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан произошло 29 декабря. Cамолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением, после чего возник взрыв и пожар.

Внутри в этот момент находились шесть членов экипажа и 175 пассажиров. Местные власти допускают, что погибнуть могли почти все пассажиры, исключая двух спасенных из хвоста самолета. Россиян на борту не было, на самолете летели 173 гражданина Южной Кореи и два подданных Таиланда.

СМИ уточняли, что были найдены тела всех 179 погибших при авиакатастрофе. Власти республики также подтвердили гибель всех находившихся на борту судна авиакомпании Jeju Air, за исключением двух выживших.

