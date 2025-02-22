Рябков: встреча РФ и США по раздражителям в отношениях пройдет в течение двух недель

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Представители России и США могут вновь встретиться в ближайшие две недели, чтобы обсудить устранение раздражителей в двусторонних отношениях, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Это будет контакт на экспертном уровне, уточнил дипломат.

"Принципиальная договоренность о проведении соответствующих комплексных консультаций для системной и детальной отработки всего блока так называемых раздражителей имеется. Необходимо получить информацию, кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне. Американцам подтверждена наша готовность запустить эту работу как можно быстрее", – передает РИА Новости его слова.

Перед этим должен состояться контакт глав профильных ведомств, добавил он.

Дипломат обратил внимание, что в диалоге с Вашингтоном есть два параллельных трека, однако они имеют взаимосвязь. Один из них – это урегулирование на Украине, а другой касается двусторонних вопросов.

Между тем в рамках первых за несколько лет переговоров делегаций США и России, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля, стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, который был одним из представителей российской стороны на этой встрече, на переговорах был проявлен большой интерес к возобновлению консультаций по геополитическим проблемам. Эти вопросы включили в себя конфликты в различных частях мира, там, где и у США, и у России присутствуют интересы.

