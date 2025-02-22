Режим ЧС объявлен в уходящем под землю городе Буритикупу в Бразилии

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В уходящем под землю городе Буритикупу в Бразилии объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает агентство Reuters.

Всего в населенном пункте проживает 55 тысяч человек, из которых 1,2 тысячи могут остаться без жилья.

"За последние несколько месяцев размеры воронок увеличились в геометрической прогрессии, приблизившись значительно ближе к жилым помещениям", – приводится постановление городского правительства.

Как уточняется, это произошло из-за размыва почвы дождями, нарушений правил строительных работ и вырубки лесов. Власти признались, что не знают, как можно повлиять на случившееся.

Ранее сообщалось, что угроза цунами, извержения вулкана, а также подземных толчков может быть объявлена в Турции после землетрясений в Эгейском море. Сейсмическая активность наблюдалась в районе моря между островами Санторини и Аморгос.

