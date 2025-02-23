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23 февраля, 13:45

Политика

Новости мира: США потребовали от Украины все редкоземельные металлы в обмен на помощь

Новости мира: США потребовали от Украины все редкоземельные металлы в обмен на помощь

Песков рассказал, что ничто не должно помешать воле Путина и Трампа

Россия и США продолжают переговоры на фоне изменения международных настроений

В Госдуме предложили платить семьям за долгий брак

ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций

Российские войска модернизируют захваченные украинские дроны и возвращают их в бой

Новости мира: Папе Римскому провели переливание крови

Новости мира: представители России и США могут встретиться в ближайшие две недели

ВС РФ за прошедшие сутки отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Путин поручил кабмину отрегулировать возвращение иностранных компаний на рынок России

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вернуть все средства, потраченные США на военную поддержку Киева. Он отметил, что не согласен с политикой экс-президента США Джо Байдена и хочет получить что-то взамен. Ранее Трамп заявлял, что подходящим вариантом станет доступ к ископаемым, нефти и другим ресурсам. Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, после чего условия сделки ужесточили. Теперь США требуют 100% будущего фонда украинских недр, не беря на себя обязательств по инвестициям.

В Японии объявили третий уровень опасности из-за извержения вулкана. На юго-западе страны активизировался вулкан Сакурадзима. Шлейф пепла поднялся на пять тысяч метров. Власти пока не сообщают об угрозе для жителей, но рекомендуют избегать района. Сакурадзима известен своими разрушительными извержениями, которые унесли множество жизней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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