Новости мира: США потребовали от Украины все редкоземельные металлы в обмен на помощь

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вернуть все средства, потраченные США на военную поддержку Киева. Он отметил, что не согласен с политикой экс-президента США Джо Байдена и хочет получить что-то взамен. Ранее Трамп заявлял, что подходящим вариантом станет доступ к ископаемым, нефти и другим ресурсам. Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, после чего условия сделки ужесточили. Теперь США требуют 100% будущего фонда украинских недр, не беря на себя обязательств по инвестициям.

В Японии объявили третий уровень опасности из-за извержения вулкана. На юго-западе страны активизировался вулкан Сакурадзима. Шлейф пепла поднялся на пять тысяч метров. Власти пока не сообщают об угрозе для жителей, но рекомендуют избегать района. Сакурадзима известен своими разрушительными извержениями, которые унесли множество жизней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.