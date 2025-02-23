В Белом доме заявили, что Трамп уверен в достижении сделки по Украине на этой неделе

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Президент США Дональд Трамп уверен, что договоренность о завершении конфликта на Украине может быть достигнута уже на этой неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе", – приводит ее слова РИА Новости.

Она также подчеркнула, что Вашингтон продолжает активные дипломатические усилия. Советник по национальной безопасности Майк Уолтц будет работать круглосуточно в эти выходные, чтобы достичь соглашения и положить конец конфликту.

В рамках первых за несколько лет переговоров делегаций США и России, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля, стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств.

Трамп при этом заявил, что их переговоры с Владимиром Путиным могут быть организованы до конца февраля. Аналогичного мнения придерживается Песков.

В свою очередь, президент РФ заявлял, что с удовольствием встретится с американским лидером. При этом Путин признался, что пока не может назвать конкретные сроки.

