22 февраля, 09:15Политика
Песков заявил, что встреча Путина и Трампа может состояться до конца февраля или позже
Встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться до конца февраля или позже, не исключено, что тоже в Саудовской Аравии. Подготовка уже началась. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политологи уверены, что встреча точно станет знаковой и дальнейшие переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта будут проходить с участием Украины.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.