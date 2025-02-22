Песков заявил, что встреча Путина и Трампа может состояться до конца февраля или позже

Встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться до конца февраля или позже, не исключено, что тоже в Саудовской Аравии. Подготовка уже началась. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политологи уверены, что встреча точно станет знаковой и дальнейшие переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта будут проходить с участием Украины.

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