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22 февраля, 09:15

Политика

Песков заявил, что встреча Путина и Трампа может состояться до конца февраля или позже

Песков заявил, что встреча Путина и Трампа может состояться до конца февраля или позже

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Встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться до конца февраля или позже, не исключено, что тоже в Саудовской Аравии. Подготовка уже началась. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политологи уверены, что встреча точно станет знаковой и дальнейшие переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта будут проходить с участием Украины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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