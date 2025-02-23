Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 09:15

Политика

ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций

ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций

Российские войска модернизируют захваченные украинские дроны и возвращают их в бой

Новости мира: Папе Римскому провели переливание крови

Новости мира: представители России и США могут встретиться в ближайшие две недели

ВС РФ за прошедшие сутки отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Путин поручил кабмину отрегулировать возвращение иностранных компаний на рынок России

СМИ сообщили, что Великобритания скоро может объявить о новых санкциях против России

Песков заявил, что встреча Путина и Трампа может состояться до конца февраля или позже

Новости мира: Дональд Трамп может приехать в Москву на празднование Дня Победы

Новости мира: Роспотребнадзор следит за информацией о новом коронавирусе в Китае

Евросоюз принял новый, 16-й по счету пакет санкций против России. Это произошло на следующий день после переговоров между представителями Москвы и Вашингтона. В ЕС запретили продажу в Россию игровых приставок, джойстиков и контроллеров для авиасимуляторов, считая, что их могут использовать для управления беспилотниками.

Ранее в Париже прошел экстренный саммит лидеров европейских стран, но его итоги не были публично озвучены. В ходе обсуждений звучали предложения о введении миротворческой миссии на Украину, однако Германия, Италия и Испания выступили против.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоМаксим ШаманинНика КараваеваДарья Чебукина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика