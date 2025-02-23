ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз принял новый, 16-й по счету пакет санкций против России. Это произошло на следующий день после переговоров между представителями Москвы и Вашингтона. В ЕС запретили продажу в Россию игровых приставок, джойстиков и контроллеров для авиасимуляторов, считая, что их могут использовать для управления беспилотниками.

Ранее в Париже прошел экстренный саммит лидеров европейских стран, но его итоги не были публично озвучены. В ходе обсуждений звучали предложения о введении миротворческой миссии на Украину, однако Германия, Италия и Испания выступили против.

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