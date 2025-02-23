Папа Римский провел ночь спокойно после респираторного приступа

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Папа Римский Франциск провел ночь в больнице спокойно после респираторного приступа, на фоне которого ему потребовалась срочная медицинская помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу печати Святого престола.

Уточняется, что понтифик спал спокойно. Тем не менее представители службы не указали, что он проснулся и позавтракал, как делали это в первые дни после его госпитализации.

Папа Римский начал работать из дома из-за бронхита 6 февраля, а 14-го числа он был госпитализирован. В Ватикане заявили, что понтифик не находится на грани смерти, однако все мероприятия с его участием пришлось отменить до 22 февраля включительно.

В свою очередь, служба печати Святого престола сообщила, что у 88-летнего понтифика выявили двустороннюю пневмонию после компьютерной томографии (КТ) грудной клетки. Тогда его состояние оценивалось как стабильное, хотя общая клиническая картина квалифицировалась как сложная. Затем стало известно об улучшении состояния здоровья Папы Римского.

Тем не менее накануне у него произошел затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применения кислорода. Анализы также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови.