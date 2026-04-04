Александр Овечкин обменял шайбу на упаковку чипсов

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принял участие в необычном обмене на тренировке своей команды. Десятилетняя поклонница принесла плакат с просьбой обменять шайбу на упаковку чипсов.

В течение половины тренировки она держала рисунок у стекла, чтобы привлечь внимание капитана. Овечкин не смог остаться равнодушным к этой инициативе и согласился на обмен.

