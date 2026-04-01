Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче с "Филадельфией"

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Филадельфией" забил 30-й гол в сезоне и обновил собственное достижение по количеству сезонов, в которых он забрасывает 30 шайб. Хоккеист достиг этой отметки в 20-й раз.

Кроме того, гол забил форвард команды АК Барс Артем Галимов в розыгрыше Кубка Гагарина. Шайба в ворота соперника залетела на 7-й секунде. Рекорд был установлен в пятом матче 1/8 финала, где команда из Казани принимала челябинский "Трактор".

