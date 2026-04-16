Армия США ликвидировала трех наркотеррористов в Тихом океане

Военнослужащие США нанесли авиаудар по лодке, которая якобы принадлежала наркотеррористам, в восточной части Тихого океана. Об этом сообщила пресс-служба Южного командования Вооруженных сил США (SOUTHCOM).

В результате атаки были ликвидированы три наркотеррориста. При этом в ходе операции никто из американских военнослужащих не пострадал.

В ведомстве подчеркнули, что данный удар является продолжением серии подобных операций против судов с наркотиками в Карибском бассейне и Тихом океане.

Ранее военные США нанесли удар по катеру наркоторговцев в восточной части Тихого океана. В результате этого удара погибли два человека. По данным американской разведки, судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в регионе.