Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
16 апреля, 08:55

Общество

Треть опрошенных россиян назвали устаревшим посещение офисов банков

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

32% опрошенных россиян рассказали, что практика посещения банковских отделений для них ушла в прошлое. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом.

В целом 73% респондентов признались, что для них стали неактуальными ряд финансовых практик. Другими подобными практиками россияне назвали хранение крупных наличных сумм дома (21%) и снятие наличных денег "на всякий случай" (18%).

Кроме того, для 14% опрошенных считается устаревшей оплата услуг через кассу, а для 9% неактуальным стали звонки в банк вместо онлайн-чата. Еще 6% затруднились назвать устаревшие практики или не увидели таковых.

В это же время респонденты рассказали и о новых финансовых практиках. 34% участников опроса заявили, что управляют своими финансами исключительно при помощи мобильных приложений, а 27% респондентов – об активном использовании автоматических платежей и подписок.

Также новой привычкой для 18% опрошенных россиян стало онлайн-сравнение продуктов, для 12% – использование нескольких сервисов или банков сразу, а для 9% – использование чатов вместо звонков в банки.

При выборе финансовых продуктов респонденты чаще всего сравнивают предложения на самих сайтах банков – об этом рассказали 36% опрошенных. Еще 29% используют маркетплейсы и агрегаторы, 21% следуют советам друзей, а 14% предпочитают оставаться в пределах одного банка.

Главными факторами при совершении банковских операций для опрошенных стали скорость и удобство (44%), надежность и привычка (26%), персональная консультация (18%), условия и выгода продуктов (12%).

Ранее СМИ сообщали, что всего за первые три месяца текущего года в России закрылось 483 офиса банков. Эксперты связывали эту тенденцию с развитием цифровых сервисов и ростом издержек. На оптимизацию также влияют развитие искусственного интеллекта и сделки по слиянию и поглощению.

Российские банки стали массово закрывать свои отделения

Читайте также


обществофинансы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика