Почти 500 банковских отделений закрылись в РФ в 2026 году

За первые три месяца 2026 года банковских офисов в РФ стало меньше на 483 учреждения. Эксперты связывают эту тенденцию с развитием цифровых сервисов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на статистику Банка России.

По словам основателя "Секвойя Групп" Максима Гмыри, все больше услуг клиенты получают дистанционно, что быстрее и дешевле, чем в отделениях.

Дополнительным фактором, как отметил финансовый советник Алексей Родин, становится рост издержек, так как содержание одного офиса в Московском регионе обходится банкам в 2–5 миллионов рублей ежемесячно.

На оптимизацию сети также влияют развитие искусственного интеллекта и сделки по слиянию и поглощению, добавила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При этом сокращение отделений может снижать доступность финансовых услуг, особенно для пожилых клиентов. Кроме того, при заморозке счетов пользователям часто необходимо лично обращаться в офисы.

Эксперты не исключили, что перебои с интернетом могут замедлить этот процесс, особенно в регионах. Однако в целом банки, как ожидается, продолжат оптимизировать сеть, делая ставку на онлайн-обслуживание.

