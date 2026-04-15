15 апреля, 09:58

Москвичи совершили почти 100 тыс поездок на городском транспорте в пасхальную ночь

В ночь на 12 апреля, на Пасху, жители и гости Москвы совершили почти 100 тысяч поездок на городском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Работа транспорта в это время была продлена, чтобы пассажирам было удобно добираться до храмов и обратно домой. Например, на станции метро и МЦК можно было попасть до 02:00. Еще 150 маршрутов, включая Московский трамвайный диаметр Т1 и 7 пригородных направлений, функционировали до 03:30. Также доехать можно было на 18 ночных автобусах и электробусах, которые работают всегда.

Чаще всего пассажиры выходили на станциях "Китай-город", "Охотный Ряд", "Пушкинская", "Кропоткинская", и "Третьяковская". Недалеко от них находятся Красная площадь, Казанский собор, храм Христа Спасителя, а также места для прогулок перед праздником.

Помимо этого, днем 12 апреля был запущен 31 бесплатный маршрут от станций метро до 14 городских кладбищ. Ими воспользовались 25 тысяч раз.

Между тем москвичи совершили около 70 тысяч поездок на новом трамвайном диаметре Т2 в день его открытия. Всего на Т2 совершено уже более 150 тысяч поездок. Теперь горожане стали ездить на трамвае от метро "Чертановская" до МЦД Новогиреево на 40% чаще.

10 маршрутов автобусов и электробусов скорректируют в Москве

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

