Москвичи совершили почти 100 тыс поездок на городском транспорте в пасхальную ночь

В ночь на 12 апреля, на Пасху, жители и гости Москвы совершили почти 100 тысяч поездок на городском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Работа транспорта в это время была продлена, чтобы пассажирам было удобно добираться до храмов и обратно домой. Например, на станции метро и МЦК можно было попасть до 02:00. Еще 150 маршрутов, включая Московский трамвайный диаметр Т1 и 7 пригородных направлений, функционировали до 03:30. Также доехать можно было на 18 ночных автобусах и электробусах, которые работают всегда.

Чаще всего пассажиры выходили на станциях "Китай-город", "Охотный Ряд", "Пушкинская", "Кропоткинская", и "Третьяковская". Недалеко от них находятся Красная площадь, Казанский собор, храм Христа Спасителя, а также места для прогулок перед праздником.

Помимо этого, днем 12 апреля был запущен 31 бесплатный маршрут от станций метро до 14 городских кладбищ. Ими воспользовались 25 тысяч раз.

Между тем москвичи совершили около 70 тысяч поездок на новом трамвайном диаметре Т2 в день его открытия. Всего на Т2 совершено уже более 150 тысяч поездок. Теперь горожане стали ездить на трамвае от метро "Чертановская" до МЦД Новогиреево на 40% чаще.