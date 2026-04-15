Около 300 стел городской пешеходной навигации возведут в Москве до конца года

До конца текущего года в столице установят еще около 300 стел городской пешеходной навигации, передает пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Разместим их в девяти округах. Общее число таких навигационных элементов на столичных тротуарах превысит уже 2 400", – добавил вице-мэр.

Вертикальные указатели начали устанавливаться на тротуарах города с 2015 года. Навигация позволяет горожанам и гостям города ознакомиться с картой местности, узнать ближайшие станции метро, МЦК и МЦД, достопримечательности, направления к ближайшим культурным, социальным и торговым объектам. Также указатель может подсказать время в пути до каждого из таких мест.

Внешний облик стел подходит для районов как с классической, так и с современной архитектурой. Указатели выполнены в белом цвете со скругленными краями. По данным пресс-службы, 94% москвичей и туристов пользуются такой навигацией во время прогулок и хотели бы видеть подобные элементы чаще.

"Больше всего жители столицы ценят в указателях дизайн и соответствие облику района, а также понятность информации и стиль шрифта, который используется в навигации транспортной системы столицы", – резюмировали в Дептрансе.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства в связи с установлением устойчивых положительных температур начали обновлять дорожную разметку в городе. Мероприятия планируется проводить ночью для минимизации неудобства для водителей. При нанесении разметки предпочтение отдается долговечным пластичным материалам.

