Ghana Web: священник из Ганы хотел заживо закопать ребенка на свалке

Фото: depositphotos/logoboom

Священник из Ганы намеревался заживо закопать пятимесячную девочку на мусорной свалке, но ему помешал случайный прохожий. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Ghana Web.

Инцидент произошел в деревне Абофрем, после случившегося полиция арестовала священника по имени Ричмонд Акваси Фримпонг.

Ребенка спас местный житель Уинфред Агба. Около 11 вечера он заметил священника и его сообщника с младенцем на руках. Заподозрив неладное, он проследил за ними. Когда Агба увидел, что Фримпонг пытается закопать девочку, он немедленно поднял тревогу.

Сейчас ребенок находится в больнице. Помощник главы деревни Нана Яу Баду заявил, что священник солгал ему о состоянии девочки, сказав, что она уже мертва и ее нужно похоронить. Оба подозреваемых задержаны.

Ранее в Турции 2-летняя девочка по неосторожности зажала голову в подъемном механизме кровати. Родственники попытались оказать ребенку первую помощь, а затем обратились в экстренные службы. Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась.