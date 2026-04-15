В ГД назвали подлыми слова мэра Хельсинки об отдыхе финских детей в "Артеке"

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал подлыми слова и поведение мэра Хельсинки Даниэля Сазонова, который выступил против отдыха финских детей в детском центре "Артек" в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ ранее писали, что Сазонов потребовал объяснений по поводу субсидий от компании Sun Ray, которая отправила детей на отдых в Крым. Речь может идти о 45 тысячах евро, предоставленных на трудоустройство сотрудников организации.

Мэр Хельсинки отмечал, что город не выделил бы средства, если бы знал о связях организации с Москвой. По данным журналистов, Сазонов планирует отобрать уже выплаченные субсидии.

"Лишать детей детства и политизировать их отдых в лучшем международном детском центре "Артек", мешая их здоровому развитию, по меньшей мере подло и недостойно", – отметил депутат Госдумы.

Также Шеремет призвал Сазонова "не плевать в колодец, из которого предстоит еще не раз напиться".

До этого в МИД Финляндии не исключали, что в будущем Хельсинки могут возобновить политический диалог с Москвой. Но для этого необходимо четкое понимание целей и распределения ролей. При этом сообщалось, что с 1 июня Финляндия начнет отказывать во въезде россиянам с небиометрическими загранпаспортами. Исключение составят некоторые несовершеннолетние и люди с индивидуальными разрешениями.

