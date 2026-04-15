Новости

Новости

15 апреля, 11:30

Мэр Москвы

Собянин: в городских кружках и секциях занимаются более 1,5 млн детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские кружки и секции посещают более 1,5 миллиона юных москвичей – 89% столичных детей. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в MAX.

По словам мэра, сейчас спортивные клубы открыты во всех московских школах. Также работают сотни детских школьных театров и театральных объединений.

Собянин добавил, что среди ребят популярны и IT-секции. Там они знакомятся с робототехникой и компьютерами, создают мобильные приложения, печатают на 3D-принтерах, программируют. Есть в столице также кружки по экологии, биологии, зоологии и ботанике, где школьники занимаются научными исследованиями и предлагают свои идеи для улучшения городской среды.

Особое внимание уделяется и патриотическому воспитанию, подчеркнул Собянин. Например, в 2025 году в подобных мероприятиях участвовали 912 тысяч школьников и студентов колледжей. Все они следят за сохранением воинских захоронений и мемориалов. Также среди ребят много волонтеров – свыше 106 тысяч.

Помимо этого, в прошлом году появились 3 детских спортивно-патриотических лагеря, куда летом приезжали учащиеся 7–10-х классов. В 2026-м таких лагерей станет уже 10, и посетить их смогут 13 тысяч подростков.

Ранее стало известно, что количество детских секций по эстетическим видам спорта в столице выросло на 13% за 3 года. Школьники могут заниматься акробатикой, художественной и спортивной гимнастикой, спортивной аэробикой, фитнес-аэробикой и чирлидингом. Сейчас таких секций уже около 3 тысяч.

