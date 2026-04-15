WMC-TV: совратившая школьников учительница избежала тюрьмы в США

Учительница Шелби Доун Лашомб из американского Техаса совратила двух школьников и избежала тюрьмы. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на WMC-TV.

Расследование против учительницы началось в городе Вэлли-Миллс после того, как ее заметили целующейся с 16-летним юношей. Выяснилось, что между ними были интимные отношения. По словам подростка, женщина знала о его несовершеннолетии.

Лашомб в течение полугода состояла в сексуальной связи со знакомым школьником, при этом она также дружила с его родителями. Кроме того, преподавательница вступала в интимные отношения с 17-летним подростком. Оба пострадавших не были ее учениками.

Первоначально женщине грозило до 20 лет лишения свободы, но она пошла на сотрудничество со следствием. Прокуратура предложила назначить ей условный срок и штраф. Сама Лашомб уволилась из школы и отказалась от лицензии на преподавание. Окончательное решение по ее делу будет вынесено 26 июня.

Ранее 49-летнюю учительницу специализированной школы во Флориде Маккензи Маклин обвинили в сексуальном насилии над 18-летним бывшим учеником. По словам потерпевшего, его выгнали из дома, и педагог предложила ему пожить у себя. Вскоре после переезда женщина начала к нему приставать.

В течение двух месяцев учебного года подросток жил с Маклин. За этот период женщина совершила в отношении него не менее пяти изнасилований.