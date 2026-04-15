Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
15 апреля, 10:48

Экономика

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 75 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расчетный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, впервые с 30 января опустился ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:11 по московскому времени, американская валюта снизилась на 29 копеек по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 74,93 рубля.

Как рассказал "Газете.ру" инвестиционный стратег Александр Бахтин, нынешний курс доллара можно назвать справедливым, если посмотреть на реальный баланс спроса и предложения на валюту в России.

Однако, добавил эксперт, с экономической точки зрения было бы комфортнее, если бы рубль ослаб на 15–20%. По его словам, "отложенной девальвации" в стране не ожидается, спрос на валюту вырастет при снижении процентных ставок и подъеме импорта, который обязательно произойдет.

По мнению Бахтина, к концу весны – началу лета курс рубля будет сильнее зависеть от стоимости нефти, так как Минфин РФ до июля приостановил операции с валютой на внутреннем рынке. Поэтому повышение цен и прирост предложения валют, а также снижение цен и притока экспортной выручки станут чувствительнее для курса рубля.

Он отметил, что хуже всего на рубль повлияет возращение цен на нефть к 70 долларам при урегулировании иранского конфликта, а также быстрое снижение ключевой ставки во время стабильного снижения инфляции и улучшения ситуации на Украине.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс доллара в конце этого года может составить 95–100 рублей. При этом официальный прогноз Сбера – 85–90 рублей за доллар.

По его словам, в прошлом году платежный баланс составил 40 миллиардов долларов, а в 2026-м он может быть ниже – до 10 миллиардов долларов. Греф указал, что при таких параметрах очень сложно иметь курс 80 рублей за доллар.

Читайте также


экономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика