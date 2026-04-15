15 апреля, 13:11

Безопасность

Более 130 человек спасли экипажи Московского авиацентра с начала года

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

136 человек были спасены экипажами Московского авиационного центра (МАЦ) за первый квартал текущего года. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что аналогов МАЦ нет ни в одном регионе России. Специалисты быстро эвакуируют пострадавших в авариях, тушат пожары, госпитализируют больных.

В период с января по март экипажи в том числе смогли быстро доставить в больницы 22 пострадавших при ЧП, а также соматических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Отмечается, что сейчас в Московском авиацентре работают свыше 500 сотрудников. Это инженеры, спасатели, пилоты, техники, диспетчеры и дежурные. У МАЦ есть пожарные и санитарные вертолеты.

Специалисты регулярно повышают свои навыки. Такую возможность им дает учебный центр для обучения и повышения квалификации, который открыт на базе ГКУ "МАЦ".

Ранее Сергей Собянин рассказал о передовых разработках для московских пожарных. Например, робототехнический комплекс МРК-100 помогает тушить огонь в опасных и труднодоступных зонах. Он может работать до 7 часов без перерыва и оснащен возможностью дистанционного управления.

Также среди новинок – снегоболотоход, благодаря которому можно быстрее эвакуировать пострадавших и доставлять необходимое оборудование до пункта назначения. Всего за последние 15 лет для столичного гарнизона закупили более 780 единиц современной спасательной техники.

безопасностьгород

