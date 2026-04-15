Композитор Раймонд Паулс рассказал о своем состоянии после операции

Фото: ТАСС/Замир Усманов

Композитор Раймонд Паулс рассказал, что после операции его состояние в целом стабильное, но чувствует себя "средненько".

90-летний композитор 14 апреля сообщил, что попал в больницу из-за проблем со здоровьем.

"У меня было довольно много всяких похорон подряд: и сестра ушла, и (поэт Янис. – Прим. ред.) Петерс ушел, и вообще все шло, как не надо", – приводит слова композитора ТАСС.

Паулс также добавил, что не хотел бы афишировать повод, по которому было проведено оперативное вмешательство.

